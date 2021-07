"Noi della sinistra abbiamo messo due nomi inadeguati al vertice del Csm" (Di lunedì 12 luglio 2021) Le rivelazioni dell'ex presidente del Consiglio nel suo libro Controcorrente: "nomine non all'altezza. Il vicepresidente Legnini era in sintonia con il sistema Palamara. Il successore Ermini preferito a due candidati più autorevoli" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Le rivelazioni dell'ex presidente del Consiglio nel suo libro Controcorrente: "ne non all'altezza. Il vicepresidente Legnini era in sintonia con il sistema Palamara. Il successore Ermini preferito a due candidati più autorevoli"

Advertising

Radio1Rai : ??#ItaliaInghilterra ?????????????????????? “Abbiamo vinto noi e siamo tutti noi!” Ascolta Francesco #Repice che racconta i… - realvarriale : Caro @robymancio è stato un grande privilegio poter raccontare questa straordinaria cavalcata vittoriosa.Nell'ulti… - AccademiaCrusca : #ParolediCrusca CALCIO: nome d'un giuoco, proprio, e antico della Città di Firenze, a guisa di battaglia ordinata,… - FranTrombetta : RT @Anpinazionale: Marzabotto, sacrario delle vittime della strage nazifascista. Giovanni Laffi aveva solo 28 giorni... Noi non dimentichia… - 92Alfie : RT @iosonovince: Metro da incubo.Urla e cori contro inglesi, f**ci, zingari e contro chi (come me) aveva la mascherina, intonando “levateve… -