Mozzarella Dop, cartoline e annullo Poste per celebrare 40 anni del Consorzio (Di lunedì 12 luglio 2021) Una serie di cartoline ‘limited edition’ e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. È la nuova iniziativa del Consorzio per celebrare domani l’anniversario della sua costituzione, in collaborazione con la Divisione Filatelia di Poste Italiane. Sono sei i soggetti scelti per le cartoline, che hanno l’obiettivo di raccontare e valorizzare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche dell’area di produzione della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Una serie di‘limited edition’ e unpostale speciale, dedicato ai 40deldi Tutela delladi Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. È la nuova iniziativa delperdomani l’versario della sua costituzione, in collaborazione con la Divisione Filatelia diItaliane. Sono sei i soggetti scelti per le, che hanno l’obiettivo di raccontare e valorizzare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche dell’area di produzione della ...

Advertising

anteprima24 : ** Mozzarella di bufala dop, ecco le #Cartoline 'limited edition' ** - lifestyleblogit : Mozzarella Dop, cartoline e annullo Poste per celebrare 40 anni del Consorzio - - Agricolae1 : @mozzarella_dop #MozzarellaDop, cartoline e annullo di Poste Italiane per celebrare i 40 anni del Consorzio di Tute… - italianFoodNew1 : Mozzarella Dop, cartoline e annullo di Poste Italiane per i 40 anni del Consorzio di Tutela. Leggi l'articolo comp… - italiaserait : Mozzarella Dop, cartoline e annullo Poste per celebrare 40 anni del Consorzio -

Ultime Notizie dalla rete : Mozzarella Dop Mozzarella di bufala Dop: cartoline e annullo Poste per 40 anni Una serie di cartoline 'limited edition' e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. Ã? la nuova iniziativa del Consorzio per celebrare domani l'anniversario della sua costituzione, in collaborazione con la Divisione ...

Boom dei consumi di pinsa romana: +184% Leggi anche La mozzarella di Gioia del Colle Dop arriva nei supermercati La filiera arriva agli chef:così l'Asiago Dop vuole crescere nella ristorazione L'azienda si chiama Pinsalab , fondata nel ...

Mozzarella Dop, cartoline e annullo Poste per celebrare 40 anni del Consorzio Lifestyleblog Mozzarella bufala dop, ecco cartoline 'limited edition' Una serie di cartoline "limited edition" e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. (ANSA) ...

Mozzarella Dop, cartoline e annullo Poste per celebrare 40 anni del Consorzio Una serie di cartoline ‘limited edition’ e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. È la nuova ...

Una serie di cartoline 'limited edition' e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela delladi Bufala Campana, fondato il 13 luglio 1981. Ã? la nuova iniziativa del Consorzio per celebrare domani l'anniversario della sua costituzione, in collaborazione con la Divisione ...Leggi anche Ladi Gioia del Collearriva nei supermercati La filiera arriva agli chef:così l'Asiagovuole crescere nella ristorazione L'azienda si chiama Pinsalab , fondata nel ...Una serie di cartoline "limited edition" e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. (ANSA) ...Una serie di cartoline ‘limited edition’ e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, fondato il 13 luglio 1981. È la nuova ...