Dopo visita negata accoltella il chirurgo, è grave (Di lunedì 12 luglio 2021) Un uomo di 75 anni ha ferito con una coltellata alla coscia un chirurgo all'interno del Policlinico di San Donato Milanese (Milano), dove si era recato per una visita senza prenotazione che gli è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Un uomo di 75 anni ha ferito con una coltellata alla coscia unall'interno del Policlinico di San Donato Milanese (Milano), dove si era recato per unasenza prenotazione che gli è ...

Advertising

matteosalvinimi : SCANDALOSO! I romani e i turisti di tutto il mondo dopo aver visto Roma trasformata in uno zoo a cielo aperto, inva… - forumJuventus : Demiral in visita a Babacar dopo il malore accusato in allenamento e successivo ricovero ???? - AnsaLombardia : Dopo visita negata accoltella il chirurgo, è grave. In ospedale nel milanese, arrestato uomo di 75 anni | #ANSA - MilanoSpia : Policlinico San Donato, paziente accoltella chirurgo dopo visita negata: arrestato per tentato omicidio… - Petartrzz : RT @manolo_loop: La prima piattaforma a gestione collettiva e pubblicazione libera fu #Indymedia. Tutto il resto arriva dopo. É online #In… -