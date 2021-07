Ronaldinho: «Neymar è il mio erede nella Seleção» (Di domenica 11 luglio 2021) Ronaldinho ha elogiato Neymar, definendolo suo erede nel Brasile. E poi ha paragonato Mbappè al “Fenomeno” Ronaldo Ronaldinho, intervistato a FranceFootball, ha elogiato Neymar e Mbappè, definendo il primo suo erede nella Seleção e il francese come simile al “Fenomeno” Ronaldo. «Neymar mio erede nel Brasile? Senza alcun dubbio. Lui è il nostro idolo, quello di tutta la gente brasiliana. Ha coraggio e non l’ha perso nonostante tutto. Bello vederlo giocare in campo. Mbappè invece mi ricorda Ronaldo. Adoro quel ragazzo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)ha elogiato, definendolo suonel Brasile. E poi ha paragonato Mbappè al “Fenomeno” Ronaldo, intervistato a FranceFootball, ha elogiatoe Mbappè, definendo il primo suoe il francese come simile al “Fenomeno” Ronaldo. «mionel Brasile? Senza alcun dubbio. Lui è il nostro idolo, quello di tutta la gente brasiliana. Ha coraggio e non l’ha perso nonostante tutto. Bello vederlo giocare in campo. Mbappè invece mi ricorda Ronaldo. Adoro quel ragazzo, ...

