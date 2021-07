Kate Middleton e la prima apparizione pubblica a Wimbledon dopo l’isolamento (Di domenica 11 luglio 2021) Sorridente e impeccabile come al suo solito, Kate Middleton è tornata in società dopo l’isolamento al quale ha scelto di sottoporsi dopo essere entrata in contatto con qualcuno che è risultato positivo al Covid-19. Passato il periodo prestabilito, Kate è ritornata agli eventi pubblici insieme al marito William in occasione della finale femminile di Wimbledon che ha visto l’australiana Ashleigh Barty affrontare la ceca Karolina Pliskova. Per l’uscita, la Duchessa di Cambridge ha scelto di indossare un abito verde particolarmente vivace che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi appostati sotto al palco reale. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Sorridente e impeccabile come al suo solito, Kate Middleton è tornata in società dopo l’isolamento al quale ha scelto di sottoporsi dopo essere entrata in contatto con qualcuno che è risultato positivo al Covid-19. Passato il periodo prestabilito, Kate è ritornata agli eventi pubblici insieme al marito William in occasione della finale femminile di Wimbledon che ha visto l’australiana Ashleigh Barty affrontare la ceca Karolina Pliskova. Per l’uscita, la Duchessa di Cambridge ha scelto di indossare un abito verde particolarmente vivace che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi appostati sotto al palco reale.

