Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision, Paul Bettany ricorda le teorie dei fan: 'Alcune erano davvero buone' - _LiamLovesMe_ : RT @_amantedelcine_: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, e Teyonah Parris sono stati nominati rispettivamente come m… - T0WNESX : RT @_amantedelcine_: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, e Teyonah Parris sono stati nominati rispettivamente come m… - _amantedelcine_ : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, e Teyonah Parris sono stati nominati rispettivamente com… -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision Paul

Mad for Series

Bettany ha ricordato le teorie dei fan riguardanti il significato di, la serie Marvel che lo ha visto protagonista al fianco di Elizabeth Olsen, sottolineando come alcune di queste ......siano effimeri per poter vedere un continuo della serie TV, tuttavia ci potrebbero essere degli spunti per nuove suggestioni televisive . Nel frattempo il protagonista Visione,...Parlando delle teorie circolate sulla trama ed il significato di WandaVision, Paul Bettany ha ammesso di essere rimasto colpito in positivo da alcune di queste. Paul Bettany ha ricordato le teorie dei ...Brie Larson ha condiviso con i propri fan un nuovo video del suo allenamento in vista del sequel di Captain Marvel.