Mediaset annuncia provvedimenti legali nei confronti di Pierluigi Pardo (Di sabato 10 luglio 2021) L'azienda di Cologno Monzese attraverso una nota ufficiale ha annuncaito di voler agire legamente contro il conduttore. Leggi su comingsoon (Di sabato 10 luglio 2021) L'azienda di Cologno Monzese attraverso una nota ufficiale ha annuncaito di voler agire legamente contro il conduttore.

Advertising

Novella_2000 : Mediaset annuncia provvedimenti legali nei confronti di un noto conduttore - carlodaverona : Un dittatore che minaccia tutto il continente europeo usando gl' immigrati. Credo che tale notizia @fscodeleo poss… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lituania annuncia barriera per bloccare migranti dalla Bielorussia #Lituania - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Lituania annuncia barriera per bloccare migranti dalla Bielorussia #Lituania - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Lituania annuncia barriera per bloccare migranti dalla Bielorussia #Lituania -