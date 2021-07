IMSA e WEC: la convergenza è finalmente raggiunta (Di sabato 10 luglio 2021) Sembrava impossibile, ma ce l’hanno fatta. Il mondiale FIA WEC e la serie americana IMSA si sono accordate per una convergenza sui regolamenti tecnici, uniformando le classi prototipi di entrambe le parti. L’accordo è stato ratificato ieri nel corso del Consiglio Mondiale, che lo ha approvato in materia definitiva. Con questo accordo, entrambi i campionati adotteranno le stesse categorie di prototipi, Hypercar ed LMDh, con un Balance of Performance specifico per livellare le prestazioni. È una giornata storica per il mondo endurance: i due mondi, prima inconciliabili, adesso si uniformano. IMSA e WEC: in cosa consiste la loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Sembrava impossibile, ma ce l’hanno fatta. Il mondiale FIA WEC e la serie americanasi sono accordate per unasui regolamenti tecnici, uniformando le classi prototipi di entrambe le parti. L’accordo è stato ratificato ieri nel corso del Consiglio Mondiale, che lo ha approvato in materia definitiva. Con questo accordo, entrambi i campionati adotteranno le stesse categorie di prototipi, Hypercar ed LMDh, con un Balance of Performance specifico per livellare le prestazioni. È una giornata storica per il mondo endurance: i due mondi, prima inconciliabili, adesso si uniformano.e WEC: in cosa consiste la loro ...

