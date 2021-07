Uomini e Donne in prima serata tv a luglio 2021, quando inizia e chi sono i tronisti: data di inizio e cast (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è conclusa a fine maggio la stagione di Uomini e Donne, ma i fan in attesa dei prossimi appuntamenti, che andranno in onda a partire dal prossimo settembre, non devono temere: il dating show tornerà in prima serata su Canale 5 nel mese di luglio! Uomini e Donne prenderà il via mercoledì 14 luglio, ma cosa verrà riproposto? Vecchie scelte, amori finiti, altri che continuano. Uomini e Donne in prima serata su Canale 5: quando inizia e chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è conclusa a fine maggio la stagione di, ma i fan in attesa dei prossimi appuntamenti, che andranno in onda a partire dal prossimo settembre, non devono temere: il dating show tornerà insu Canale 5 nel mese diprenderà il via mercoledì 14, ma cosa verrà riproposto? Vecchie scelte, amori finiti, altri che continuano.insu Canale 5:e chi ...

