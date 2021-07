Marco Cappato: «Con Fedez su Instagram abbiamo fatto servizio pubblico» (Di venerdì 9 luglio 2021) La diretta di Fedez con Alessandro Zan, Marco Cappato e Giuseppe Civati ha sortito l’effetto sperato: attualmente il video è stato visto da quasi due milioni di persone. La ragione per cui Zan, Cappato e Civati hanno scelto questo canale è evidente – come ci ha confermato anche Cappato nel corso di un’intervista -: raggiungere un numero alto di persone che probabilmente tramite canali più istituzionali o tramite tv non sarebbero raggiunte. Persone che – come evidenziato anche dai commenti sotto la diretta – non erano sufficientemente informate o si esprimono contro. Questa diretta Fedez ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 luglio 2021) La diretta dicon Alessandro Zan,e Giuseppe Civati ha sortito l’effetto sperato: attualmente il video è stato visto da quasi due milioni di persone. La ragione per cui Zan,e Civati hanno scelto questo canale è evidente – come ci ha confermato anchenel corso di un’intervista -: raggiungere un numero alto di persone che probabilmente tramite canali più istituzionali o tramite tv non sarebbero raggiunte. Persone che – come evidenziato anche dai commenti sotto la diretta – non erano sufficientemente informate o si esprimono contro. Questa diretta...

