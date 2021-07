Funerale di Raffaella Carrà: la commozione di Vip e gente comune (Di venerdì 9 luglio 2021) Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre . Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo. "Raffaella ballava e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre . Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo. "ballava e ...

Ultime Notizie dalla rete : Funerale Raffaella L'ultimo saluto a Raffaella Carrà Sin dalle prime ore della mattinata piazza del Campidoglio si è riempita di centinaia di persone, fan, ammiratori e simpatizzanti, che hanno scelto di essere presenti al funerale di Raffaella Carrà. ...

Funerale di Raffaella Carrà: la commozione di Vip e gente comune Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre . Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo. "Raffaella ballava e cantava, ed era fantastica ma poi ha fatto anche il direttore artistico, facendo un lavoro che era per gli uomini. Avrei voluto avesse ballato per me almeno una notte", ricorda ...

Raffaella Carrà funerale, lutto cittadino a Bellaria per l’ultimo saluto il Resto del Carlino L'ultimo saluto a Raffaella Carrà, i funerali della regina della televisione Sergio Japino ex compagno Raffaella Carrà/ "Alla fine non voleva vedere nessuno, tranne.". Funerali Raffaella Carrà: ora, luogo e diretta streaming. Continua il ricordo di Raffaella Carrà dopo il ...

Raffaella Carrà, i funerali a Roma tra lacrime e commozione. L’omelia: “Ci ritroveremo e sarà… Nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli vanno in scena i funerali di Raffaella Carrà. Sergio Iapino non lascia il feretro di Raffaella Carrà. Il feretro di Raffaella Carrà raggiunge i piedi della ...

