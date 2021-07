Covid, bozza Iss: cresce variante Delta, risale (ma di poco ) indice Rt nazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) risale, anche se di poco, l'Rt nazionale: 0.66 rispetto a 0.63 della settimana scorsa, con 11 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 9 casi di 7 giorni fa. Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 luglio 2021), anche se di, l'Rt: 0.66 rispetto a 0.63 della settimana scorsa, con 11 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 9 casi di 7 giorni fa. Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Iss, bozza: variante Delta in crescita, rispettare misure #covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Iss, bozza: variante Delta in crescita, rispettare misure #covid - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Iss, bozza: variante Delta in crescita, rispettare misure #covid - firefear67 : RT @MediasetTgcom24: Iss, bozza: variante Delta in crescita, rispettare misure #covid - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Risale, anche se di poco, il valore dell'#Rt nazionale a 0.66 rispetto allo 0.63 della settimana scorsa e dell'incidenza dei… -