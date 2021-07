Riforma sul voto al Senato: si vota a 18 anni e non più a 25 (Di giovedì 8 luglio 2021) Fino a oggi per votare al Senato occorreva avere 25 anni. Ma proprio al Senato è passato il ddl che porterebbe a 18 anni l’età minima per poter esprimere il voto. L’ok definitivo è arrivato dopo la quarta lettura conforme con la Camera. Non c’è stata approvazione netta tanto che adesso occorrerà attendere tre mesi per la promulgazione del decreto e per la sua entrata in vigore. Proprio perché nella varie votazioni non è stato raggiunto il quorum dei 2/3 potrà essere infatti richiesto il referendum. Ecco tutte le ultime notizie sulla Riforma richiesta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Fino a oggi perre aloccorreva avere 25. Ma proprio alè passato il ddl che porterebbe a 18l’età minima per poter esprimere il. L’ok definitivo è arrivato dopo la quarta lettura conforme con la Camera. Non c’è stata approvazione netta tanto che adesso occorrerà attendere tre mesi per la promulgazione del decreto e per la sua entrata in vigore. Proprio perché nella variezioni non è stato raggiunto il quorum dei 2/3 potrà essere infatti richiesto il referendum. Ecco tutte le ultime notizie sullarichiesta per ...

