Preghiera di guarigione al Preziosissimo Sangue di Gesù – 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Preziosissimo Sangue di Gesù è tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questa Preghiera oggi 8 luglio Il Vangelo descrive come "uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscì Sangue e acqua" (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: "egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

