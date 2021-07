“Ladro di parole”, il nuovo singolo di Isrka Menarini feat. Manuel Autieri (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il successo di “L’Uomo Infinito”, Isrka Menarini torna con il nuovo brano “Ladro di parole” feat. Manuel Autieri (Playaudio di Azzurramusic), in radio e in digitale da venerdì 16 luglio. Da mercoledì 7 luglio, è attivo il pre-save del brano al seguente link: https://backl.ink/147315756. “Ladro DI parole”, scritto da Iskra Menarini in collaborazione con Manuel Auteri e Renato Droghetti, è un brano dalle sonorità pop con cui la vocalist e cantautrice modenese con origini francesi, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il successo di “L’Uomo Infinito”,torna con ilbrano “di(Playaudio di Azzurramusic), in radio e in digitale da venerdì 16 luglio. Da mercoledì 7 luglio, è attivo il pre-save del brano al seguente link: https://backl.ink/147315756. “DI”, scritto da Iskrain collaborazione conAuteri e Renato Droghetti, è un brano dalle sonorità pop con cui la vocalist e cantautrice modenese con origini francesi, ...

