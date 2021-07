Demon Slayer Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, i cacciatori di demoni in azione nel nuovo trailer (Di venerdì 9 luglio 2021) Demon Slayer Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, l'action game dedicato al manga/anime più popolare degli ultimi anni, è tornato a mostrarsi durante lo State of Play, con un nuovo gameplay trailer che mette in risalto i protagonisti e le loro abilità. Tanjiro e Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira sono gli eroi che tutti conoscono e alcuni dei personaggi che potremo controllare in questa avventura. Ognuno di essi avrà un moveset unico e abilità speciali che i fan della serie riconosceranno in un istante. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)no- The, l'action game dedicato al manga/anime più popolare degli ultimi anni, è tornato a mostrarsi durante lo State of Play, con ungameplayche mette in risalto i protagonisti e le loro abilità. Tanjiro e Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira sono gli eroi che tutti conoscono e alcuni dei personaggi che potremo controllare in questa avventura. Ognuno di essi avrà un moveset unico e abilità speciali che i fan della serie riconosceranno in un istante. Leggi altro...

m00ndoll : ho visto gente che addirittura brucia, strappa o lancia contro il muro il manga di demon slayer. raga??? che proble… - LucaRossaro : RT @AkibaGamers: Nel corso dello State of Play, Sony e SEGA hanno mostrato un nuovo trailer per l’attesissimo DEMON SLAYER: The Hinokami Ch… - AkibaGamers : Nel corso dello State of Play, Sony e SEGA hanno mostrato un nuovo trailer per l’attesissimo DEMON SLAYER: The Hino… - titanspassion : // tutti i giochi stanno su playstation e io sfigata come sono ho l’x box; genshin, aot, mha e il gioco di demon sl… - leviswhqre : Hanno realizzato un gioco di Demon's slayer, sto piangendo ?? -