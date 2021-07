Scarlett Johansson incinta, primo figlio per la star di Black Widow col marito Colin Jost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scarlett Johansson incinta: secondo Page Six, l’attrice nominata all’Oscar aspetta il suo primo figlio con il marito Colin Jost, uno dei comici del Saturday Night Live. Una fonte ha detto al noto sito che la star di Black Widow (qui la recensione del film) sta mantenendo un profilo molto basso, cercando di limitare la sua presenza in pubblico. Le prime indiscrezioni erano sorte a giugno, quando la Johansson ha saltato diversi eventi di persona, tra cui la premiere dell’atteso film ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021): secondo Page Six, l’attrice nominata all’Oscar aspetta il suocon il, uno dei comici del Saturday Night Live. Una fonte ha detto al noto sito che ladi(qui la recensione del film) sta mantenendo un profilo molto basso, cercando di limitare la sua presenza in pubblico. Le prime indiscrezioni erano sorte a giugno, quando laha saltato diversi eventi di persona, tra cui la premiere dell’atteso film ...

SabrinaDM101 : RT @sharmstyles: ciao raga, scarlett johansson è incinta, voi come state? - grzripigliati : In che senso Scarlett Johansson incinta - Giu_ggiola : RT @astrowanda: scarlett johansson che saluta l’Italia all’anteprima del taormina film festival ?? #BlackWidow - halfaheartxx : RT @nodangerinsoul_: Mi sveglio e scopro che Scarlett Johansson è incinta E NON POSSO ESSERE PIÙ FELICE DI COSÌ ???? - Giu_ggiola : Ma....Ma, Scarlett Johansson che è incinta? È una delle più belle notizie della settimana, assieme a Tom e Zendaya insieme. -