Roberta Capua la tocca piano sugli egocentrismi social per la morte di Raffaella Carrà | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ogni volta che, purtroppo, arriva la notizia di un decesso eccellente – che sia del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica-, i social si riempiono di parole e omaggi da parte di fan e non solo. È accaduto anche con Raffaella Carrà che ha stretto tutta l’Italia (e non solo) in un lungo abbraccio. Molti pensieri dedicati alla cantante e presentatrice che, però, a volte sono trascesi in puro egocentrismo. Lo abbiamo visto – con risvolti polemici – con il post pubblicato da Barbara D’Urso, ma anche con quella doppia assurda domanda fatta da Mario Adinolfi sul luogo della morte del “Caschetto biondo” più famoso ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ogni volta che, purtroppo, arriva la notizia di un decesso eccellente – che sia del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica-, isi riempiono di parole e omaggi da parte di fan e non solo. È accaduto anche conche ha stretto tutta l’Italia (e non solo) in un lungo abbraccio. Molti pensieri dedicati alla cantante e presentatrice che, però, a volte sono trascesi in puro egocentrismo. Lo abbiamo visto – con risvolti polemici – con il post pubblicato da Barbara D’Urso, ma anche con quella doppia assurda domanda fatta da Mario Adinolfi sul luogo delladel “Caschetto biondo” più famoso ...

Advertising

buscaddu : RT @neXtquotidiano: Roberta Capua la tocca piano sugli egocentrismi social per la morte di Raffaella Carrà | VIDEO - neXtquotidiano : Roberta Capua la tocca piano sugli egocentrismi social per la morte di Raffaella Carrà | VIDEO - StefanoFiorani6 : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… - infoitcultura : Raffaella Carrà, polemica sul ricordo dopo la morte: lo sfogo di Heather Parisi e di Roberta Capua - zingaroriccio : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… -