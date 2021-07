(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata aggiudicata elaper la gestione del-SIPROIMI per il triennio 2021-2023. Lo comunica Filomena Di, assessore con delega ai servizi per l’immigrazione del Comune diTerme. “un– dichiaraDi-, benché la gestione delsia stataalla stessa cooperativa che ha gestito il servizio nello striennio. Sono già in programmazione ...

anteprima24 : ** Progetto Sprar a Telese, affidata la gara. L'assessore Di Mezza: 'Inizia nuovo corso' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Sprar

NTR24

... in partnership con l'Associazione Sarda Enti Locali, capofila del, unitamente all'... senza contare i centri di accoglienza e di quelli, presenti nella nostra città sino a qualche anno ...Infine, a Casacalenda 21 giovani africani sono stati allontanati dopo 4 anni durante i quali erano stati accolti grazie ad une si erano integrati con la popolazione locale. "La ...L'ex bocciodromo di Narni scalo al parco dei pini, totalmente ristrutturato grazie ad Arci, diventa un auditorium polivalente, pronto per ospitare attività associative, di intrattenimento culturale e ...Il regista tedesco raccontò un fenomeno, poi riemerso a Riace con Mimmo Lucano: “In Calabria per la prima volta ho davvero visto un mondo ...