L’ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Negli ultimi giorni tra il gruppo dei paesi nordici sono state registrate alcune delle temperature più alte di sempre. In Lapponia il termometro ha superato i 33 gradi per la prima volta dal 1917 (foto: Getty Images)L’estate 2021 è appena cominciata e in tutto il mondo si continuano a registrare nuovi record di temperatura, facendo aumentare le preoccupazioni globali rispetto agli effetti della crisi climatica. L’ondata di calore che ha investito il Canada negli ultimi giorni è arrivata in Europa e ha colpito il gruppo dei paesi nordici, cioè Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Negli ultimi giorni tra il gruppo dei paesi nordici sono state registrate alcune delle temperature più alte di sempre. In Lapponia il termometro ha superato i 33 gradi per la prima volta dal 1917 (foto: Getty Images)L’estate 2021 è appena cominciata e in tutto il mondo si continuano a registrare nuovi record di temperatura, facendo aumentare le preoccupazioni globali rispetto agli effetti della crisi climatica.diche ha investito ilnegli ultimi giorni èine hail gruppo dei paesi nordici, cioè Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e ...

infoitinterno : Meteo Napoli domani, in arrivo l'ondata di calore - Il - Occhisquieti : RT @LaSkilly: Record di caldo tra i fiordi in Norvegia, l’ondata di calore arriva in Europa #crisiclimatica #acomeambiente @inblu2000it h… - GiorgioPStream : L'ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa #riscaldamentoglobale - Asgard_Hydra : L'ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa - Wired - kompagno : RT @LaSkilly: Record di caldo tra i fiordi in Norvegia, l’ondata di calore arriva in Europa #crisiclimatica #acomeambiente @inblu2000it h… -

