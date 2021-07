Italia in finale con sofferenza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla fine l’impresa è arrivata. Italia in finale dopo un’angosciante lotteria ai calci di rigore contro la Spagna. Una gara diversa rispetto alle altre per gli azzurri, che per la prima volta si sono trovati di fronte ad una squadra che ha fatto la partita. Eppure l’Italia ha retto l’urto e ora andrà a giocarsi l’ultimo atto del torneo. Una gara difficile e sofferta? Fin dal fischio d’inizio si è capito che sarebbe stata una gara diversa. Davanti c’era la Spagna, una squadra lontana dai fasti di un tempo, ma comunque un avversario temibile. Il possesso palla fatto di tocchi veloci delle Furie Rosse ha preso il sopravvento e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla fine l’impresa è arrivata.indopo un’angosciante lotteria ai calci di rigore contro la Spagna. Una gara diversa rispetto alle altre per gli azzurri, che per la prima volta si sono trovati di fronte ad una squadra che ha fatto la partita. Eppure l’ha retto l’urto e ora andrà a giocarsi l’ultimo atto del torneo. Una gara difficile e sofferta? Fin dal fischio d’inizio si è capito che sarebbe stata una gara diversa. Davanti c’era la Spagna, una squadra lontana dai fasti di un tempo, ma comunque un avversario temibile. Il possesso palla fatto di tocchi veloci delle Furie Rosse ha preso il sopravvento e ...

