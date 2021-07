Battiti Live 2021 | torna l’appuntamento musicare con Elisabetta Gregoraci

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Martedì 13 Luglio tornerà in Tv l’evento musicale più atteso dell’estate:. Il festival della musica pugliese a cura di Radio Norba, è stato condotto da, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Le puntate (cinque in tutto) che sono state registrate tra il 25 Giugno ed il 2 Luglio, dopo essere state trasmesse su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, verranno mandate in onda in prima serata assoluta su Italia 1 a partire dalle ore 21.00, ed in streaming su Mediaset Infinity. Il palco principale che è stato scelto come location per far esibire gli artisti, quest’anno, è stato il Castello ...