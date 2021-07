Advertising

_Carabinieri_ : Al termine delle indagini coordinate dalla DDA palermitana, #Carabinieri Palermo e DIA eseguono 85 misure cautelari… - giangi58 : Taranto: Armi e droga in casa, arrestato dai Carabinieri - ItalianPolitics : Peccato che alle parole non seguano mai azioni congruenti e definitive, tipo il disarmo effettivo delle milizie e c… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Al termine delle indagini coordinate dalla DDA palermitana, #Carabinieri Palermo e DIA eseguono 85 misure cautelari per… - StefanosArgyri1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Armi droga

Vedi Anche Malpensa, arrestato corriere con 14 chili di eroina: lanascosta in involucri di ...di aver visto aggirarsi nella zona uomini in tuta mimetica nera ed avere sentito spari didi ..."Su temi come il controllo delle, l'immigrazione, le credenze religiose, ecc. sembra una ... una coppia costretta ad abbandonare il Messico quando un cartello della, per vendetta, distrugge ...Nella perquisizione in casa ritrovate, tra le altre cose, 4 dosi di cocaina e una pistola con matricola abrasa ...L’operazione Gordio dei carabinieri con la quale due giorni fa sono stati arrestati 81 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e traffico e detenzione di droga tra Partinico ...