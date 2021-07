Quando e dove si gioca la Finale degli Europei 2021: data, orario e stadio (Di martedì 6 luglio 2021) Prima la semiFinale tra Italia e Spagna, poi domani quella tra Danimarca e Inghilterra. Le due squadre vincenti si sfideranno domenica 11 luglio: una Finale attesissima, che si disputerà a Londra, a Wembley. Quando e dove si gioca la Finale degli Europei 2021? La Finale è in programma domenica 11 luglio a Londra, nel Wembley Stadium. Il fischio di inizio sarà alle 21 e il match, come sempre, si potrà seguire in diretta su Rai 1 e su Sky. E’ quasi tutto pronto: lo stadio c’è, l’orario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Prima la semitra Italia e Spagna, poi domani quella tra Danimarca e Inghilterra. Le due squadre vincenti si sfideranno domenica 11 luglio: unaattesissima, che si disputerà a Londra, a Wembley.sila? Laè in programma domenica 11 luglio a Londra, nel Wembley Stadium. Il fischio di inizio sarà alle 21 e il match, come sempre, si potrà seguire in diretta su Rai 1 e su Sky. E’ quasi tutto pronto: loc’è, l’...

