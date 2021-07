Pognana Lario | salgono in dieci sull' ascensore e rimangono intrappolati

(Di martedì 6 luglio 2021)(Como), 6 luglio 2021 - Notte movimentata per un gruppo di turisti tedeschi ansiosi di raggiungere le loro camere e mettersi a letto. Per fare prima sono saliti in...

Il Giorno

(Como), 6 luglio 2021 - Notte movimentata per un gruppo di turisti tedeschi ansiosi di raggiungere le loro camere e mettersi a letto. Per fare prima sono saliti in dieci sull'ascensore ...Erano in 10 all'interno dell'ascensore di un hotel che - visto il carico eccessivo - si è bloccato. Intervento dei vigili del fuoco stanotte all'1,40 a. E' stato necessario far scendere i due uomini più pesanti con manovre specifiche del SAF (nucleo Speleo Alpino Fluviale) che hanno poi consentito al tecnico che aveva richiesto l'...Disavventura nella notte per una comitiva di turisti tedeschi: per rimettere in moto la cabina e "liberarli" sono dovuti intervenire i pompieri ...Erano in 10 all'interno dell'ascensore di un hotel che - visto il carico eccessivo - si è bloccato. Intervento dei ...