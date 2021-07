Ddl Zan, Scalfarotto cambia idea e i gay lo fanno a pezzi: “Eunuco” (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 giu – Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’interno di Italia Viva è è stato uno dei primi firmatari del cosiddetto Ddl Zan, sostenuto da lui anche alla Camera. Adesso che il suo partito però ha sollevato delle perplessità su alcune parti del decreto contro l’omofobia l’ira arcobaleno gli si è abbattuta sopra. Scalfarotto, l’ira social e il Ddl Zan Ivan Scalfarotto è gay dichiarato ma questo non lo ha salvato dalla gogna mediatica innescata nei suoi confronti dal mondo Lgbt. Scalfarotto è colpevole (forse per ragioni di partito) di aver messo in discussione alcune parti del Ddl Zan, che agli albori aveva sostenuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 giu – Ivan, sottosegretario all’interno di Italia Viva è è stato uno dei primi firmatari del cosiddetto Ddl Zan, sostenuto da lui anche alla Camera. Adesso che il suo partito però ha sollevato delle perplessità su alcune parti del decreto contro l’omofobia l’ira arcobaleno gli si è abbattuta sopra., l’ira social e il Ddl Zan Ivanè gay dichiarato ma questo non lo ha salvato dalla gogna mediatica innescata nei suoi confronti dal mondo Lgbt.è colpevole (forse per ragioni di partito) di aver messo in discussione alcune parti del Ddl Zan, che agli albori aveva sostenuto ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - eledannunzio : RT @gabrieligm: Emma Bonino è una voce autentica sui diritti civili. Magari adesso qualcuno la pianta di fare il politicante e guarda alla… - iorollomaria : RT @ComunistaRosso: Aveva ragione Pasolini. Oggi si discuterà il Ddl Zan mentre la disoccupazione è oltre il 10% e la giovanile al 35%, son… -