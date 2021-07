Carrà, Malgioglio: ”Rai le intitoli studi Teulada, un mese fa mi disse addio ma non capii” (Di martedì 6 luglio 2021) ”Raffaella è stata la televisione. Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse gli studi di via Teulada, vorrei che li chiamassero ‘Raffaella Carrà”. Così Cristiano Malgioglio con l’Adnkronos ricorda l’amica Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. ”Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa – racconta – non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ”Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) ”Raffaella è stata la televisione. Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse glidi via, vorrei che li chiamassero ‘Raffaella”. Così Cristianocon l’Adnkronos ricorda l’amica Raffaella, scomparsa ieri a 78 anni. ”Ci siamo sentiti al telefono appena unfa – racconta – non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ”Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora noncosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che ...

Advertising

StraNotizie : Carrà, Malgioglio: ''Rai le intitoli studi Teulada, un mese fa mi disse addio ma non capii'' - tempoweb : Intitolate gli studi di via Teulada alla Carrà, l'appello di Malgioglio alla Rai #raffaellacarra #rai… - GiuseppeBrandon : Cristiano Malgioglio:'Non ce la faccio' Panico e lacrime in studio per la morte della Carrà: 'Non ce la faccio...'… - zazoomblog : La vita in diretta Cristiano Malgioglio piange per Raffaella Carrà poi abbandona la diretta: ‘Non ce la faccio’ -… - LBCR98 : RT @sonfattacosi: Cristiano Malgioglio su Raiuno completamente devastato per la morte di Raffaella Carrà. Mi sento come lui. -