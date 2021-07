Advertising

SeaWatchItaly : I corpi di 14 persone, tra cui un bambino e una donna, sono stati trovati nella spiaggia di Zawya, in #Libia. Un… - marcodimaio : Ennesima strage nel #Mediterraneo: 43 #migranti sono annegati a largo della Tunisia dopo una naufragio. Sono già ce… - Agenzia_Ansa : Naufragio a largo della Tunisia, annegati almeno 43 migranti. Mezzaluna Rossa: 'Il barcone era partito dalla Libia.… - PalermoToday : Naufragio in Tunisia: recuperati i corpi di 21 migranti - tusciaweb : Naufragio al largo della Tunisia, almeno 21 i morti Sfax - Naufragio al largo delle coste della Tunisia, almeno 21… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio Tunisia

La Guardia Costiera tunisina ha individuato i cadaveri nelle acque al largo di Sfax. Secondo le autorità locali potrebbero essere collegati alavvenuto durante il fine settimana nel tratto tra Libia e ...Sono almeno 21 i corpi di migranti annegati trovati in mare al largo di Sfax, in, molto ...della Mezzaluna rossa tunisina di Medenine i corpi potrebbero essere collegati all'ultimo...Sono 49 i corpi recuperati dalla Guardia costiera tunisina al largo delle coste di Sfax, «a seguito dell'affondamento di quattro imbarcazioni che trasportavano migranti irregolari provenienti dall'Afr ...I corpi probabilmente sono in parte dei 43 dispersi nel naufragio sulle coste tunisine tra il 2 e 3 luglio scorso. Ocean Vicking: soccorse altre 369 persone, a bordo sono 572 migranti ...