Mimmo Lucano parla del suo processo: lo affronto a testa alta, rifarei tutto (Di lunedì 5 luglio 2021) Mimmo Lucano non si arrende e vuole continuare a combattere la sua battaglia con la giustizia. "Non voglio nessun alibi, affronto tutto a testa alta. rifarei esattamente le stesse cose, ho la ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021)non si arrende e vuole continuare a combattere la sua battaglia con la giustizia. "Non voglio nessun alibi,esattamente le stesse cose, ho la ...

Advertising

iggyHT : RT @globalistIT: Ecco le parole dell'ex sindaco di Riace #MimmoLucano #processo #migranti - globalistIT : Ecco le parole dell'ex sindaco di Riace #MimmoLucano #processo #migranti - DanySantini78 : #Prato #Toscana Mimmo Lucano e il Riace Social Club al Festival delle Colline - ClaCucciatti : Una fusione felice di popoli come la vicina Riace del sindaco Mimmo Lucano. Negli anni Ottanta a Badolato erano rim… - peppevoltarelli : RT @Lostingroove: Debutta in prima nazionale al Festival delle Colline “Riace Social Club”, lo spettacolo che vede in scena l’ex sindaco di… -