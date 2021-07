L’orribile aumento dei blackout totali dei mass media su notizie scomode

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Due diversi organi di controllo deiLens e Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), hanno pubblicato articoli sulcompleto nelle principali istituzioni disulla rivelazione del quotidiano islandese Stundin secondo cui un atto d’accusa sostitutivo degli Stati Uniti nel caso contro Julian Assange era basato sulla falsa testimonianza del sociopatico già condannato e molestatore di bambini Sigurdur Thordarson. Alan MacLeod Di FAIR scrive che ” Venerdì 2 luglio, c’è stata letteralmente una copertura pari a zero di di questa notizia nei; non una parola sul New York ...