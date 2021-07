Come creare un foglio a righe o a quadretti con Word (Di lunedì 5 luglio 2021) Procurarsi quaderni a righe o a quadretti non è difficile, ma può capitare di aver bisogno di formati differenti da quelli di uso comune Come, ad esempio, pattern a punti anziché quadretti completi. In tal senso una soluzione piuttosto rapida e semplice è quella di usare le funzioni di Word o Writer di OpenOffice per creare fogli a righe o a quadretti o con qualsiasi altro motivo e poi stamparli. Vediamo ora di scoprire in che modo si possano inserire righe o quadretti, delle dimensioni che si desidera, all'interno dei ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 5 luglio 2021) Procurarsi quaderni ao anon è difficile, ma può capitare di aver bisogno di formati differenti da quelli di uso comune, ad esempio, pattern a punti anzichécompleti. In tal senso una soluzione piuttosto rapida e semplice è quella di usare le funzioni dio Writer di OpenOffice perfogli ao ao con qualsiasi altro motivo e poi stamparli. Vediamo ora di scoprire in che modo si possano inserire, delle dimensioni che si desidera, all'interno dei ...

