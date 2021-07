Classifica Governatori | Vincenzo De Luca si piazza sul podio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Regione Campania,De, è il terzo governatore più apprezzato in Italia subito dopo il presidente del Veneto,Zaia, e quello dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. A sancirlo è la nuova edizione della tradizionale indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi, lunedì 5 luglio. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al ...