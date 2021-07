Berrettini ai quarti di finale a Wimbledon

(Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteoapproda neididi, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club. Il 25enne tennista romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, reduce dal successo al Queen’s, ha sconfitto agli ottavi il bielorusso Ilya Ivashka, n.79 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. L’azzurro sfiderà per un posto in semiil vincente del quarto tra il tedesco Alexander Zverev ed il canadese Felix Auger-Aliassime, rispettivamente teste di serie numero 4 e 16.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Matteo Berrettini festeggia l'approdo ai quarti di finale di Wimbledon. Il romano, n.7 del seeding, spazza via, in 1h46', il bielorusso Ivashka, n.79 del ranking. 64 63 61 l'... Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6 - 4, 6 - 3, 6 - 1) il bielorrusso Ivashka e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba londinese, con ... Matteo Berrettini non tradisce le aspettative e avanza ai quarti di finale di Wimbledon. Il romano, testa di serie numero 7, si è sbarazzato in tre set di Ilya Ivashka con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 ...