Basket | Nico Mannion | “E’ un’emozione incredibile | decisamente più grande di quanto mi aspettassi”

Capolavoro a Belgrado. L'Italia delstordisce la Serbia, la batte 102 a 95 nella sua tana e stacca il biglietto per andare alle ... Partitone del bambino d'oroMannion, 24 punti, capolavori ...Top scorerMannion con 24 punti, poi Achille Polonara con 22, Simone Fontecchio con 21, ... L'ultima partecipazione per la nazionale dimaschile ai Giochi olimpici è datata 2004, quando la ...L'Italbasket ieri sera ha fatto la storia battendo la Serbia a Belgrado e strappando il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Tra i protagonisti assoluti del successo azzurro c'è il giovanissimo Nico Mannio ...BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L’Italbasket approda alle Olimpiadi dopo 17 anni. Gli azzurri di Meo Sacchetti hanno vinto il torneo preolimpico battendo nettamente in finale la Serbia con il punteggi ...