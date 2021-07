La Juve Stabia e Marotta si salutano: la nota del club (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Alessandro Marotta. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi, per l’attaccamento alla maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Alessandro. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi, per l’attaccamento alla maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

