Giorgia Soleri contro Temptation Island: la rabbia della fidanzata di Damiano dei Maneskin (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, si scaglia contro Temptation Island e sferra un attacco al programma dopo quanto andato in onda nel corso della prima puntata del format. La trasmissione di Filippo Bisciglia, appena avviata, ha già incassato un importante bacino di critiche relativamente alla presenza, nel cast delle coppie, di un 21enne che sta facendo discutere con la sua gelosia: Tommaso Eletti, protagonista di frasi indifendibili nei confronti della fidanzata, Valentina Nulli ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 luglio 2021)didei, si scagliae sferra un attacco al programma dopo quanto andato in onda nel corsoprima puntata del format. La trasmissione di Filippo Bisciglia, appena avviata, ha già incassato un importante bacino di critiche relativamente alla presenza, nel cast delle coppie, di un 21enne che sta facendo discutere con la sua gelosia: Tommaso Eletti, protagonista di frasi indifendibili nei confronti, Valentina Nulli ...

Advertising

ssskepticalll : RT @__wantlove__: Giorgia Soleri. Ha detto tutto lei. Io non aggiungo altro perché è esattamente quello che penso. #TemptationIsland https:… - AlessiadiPesaro : Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a ba… - glooit : Giorgia Soleri contro Temptation Island: “Boicottatelo, pericoloso mostrare relazioni tossiche” leggi su Gloo… - infoitcultura : Giorgia Soleri contro Temptation Island: “Boicottatelo, pericoloso mostrare relazioni tossiche” - coralinesparita : Richiesta formale per Giorgia Soleri di essere mia bestie -