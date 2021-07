Sondaggio: secondo il 71% dei votanti la seconda semifinale sarebbe stata Danimarca-Inghilterra (Di domenica 4 luglio 2021) L’altra semifinale sarà Danimarca-Inghilterra, come ha pensato la maggior parte dei votanti. secondo il 71%, infatti, di chi ha votato ha scelto questa semifinale. Europei, oggi gli ultimi due quarti: secondo voi, quale sarà l’altra semifinale? Danimarca-Inghilterra 71% Rep. Ceca-Inghilterra 13% Danimarca-Ucraina 11% Rep.Ceca-Ucraina 5% Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) L’altrasarà, come ha pensato la maggior parte deiil 71%, infatti, di chi ha votato ha scelto questa. Europei, oggi gli ultimi due quarti:voi, quale sarà l’altra71% Rep. Ceca-13%-Ucraina 11% Rep.Ceca-Ucraina 5% Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

silvia92745700 : RT @_cieloitalia: Sondaggio democratico: Secondo voi i virologih che vanno in tv sono i migliori o i più scarsi? - mariolinocalcin : RT @_cieloitalia: Sondaggio democratico: Secondo voi i virologih che vanno in tv sono i migliori o i più scarsi? - elsoeta : RT @zucconideputato: Sondaggio: secondo voi, uno come #Speranza, dovrebbe continuare a rimanere a capo del Ministero della Salute? @Frat… - serenacarotti : Secondo il sondaggio di La Stampa, il 51% dei diciottenni non vogliono avere figli. Ti riconosci in questo sondaggi… - DigitalMatt3 : RT @zucconideputato: Sondaggio: secondo voi, uno come #Speranza, dovrebbe continuare a rimanere a capo del Ministero della Salute? @Frat… -