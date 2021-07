Letta “Attorno a Draghi uniti per battere le destre” (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare quelle riforme che da troppo tempo stiamo aspettando e che non sono ancora arrivate, oggi con Draghi possiamo ottenere queste riforme e accanto a Draghi possiamo costruire un progetto di centrosinistra che sia vincente nel 2023 alle prossime elezioni politiche. E’ un percorso da fare insieme, sostenendo insieme il Governo, battendo le destre populiste e sovraniste, che raccontano agli italiani delle favole”. Ad affermarlo il segretario del Pd Enrico Letta, intervendo alla conferenza programmatica del Partito socialista italiano. Per Letta “il documento dei 16 partiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare quelle riforme che da troppo tempo stiamo aspettando e che non sono ancora arrivate, oggi conpossiamo ottenere queste riforme e accanto apossiamo costruire un progetto di centrosinistra che sia vincente nel 2023 alle prossime elezioni politiche. E’ un percorso da fare insieme, sostenendo insieme il Governo, battendo lepopuliste e sovraniste, che raccontano agli italiani delle favole”. Ad affermarlo il segretario del Pd Enrico, intervendo alla conferenza programmatica del Partito socialista italiano. Per“il documento dei 16 partiti ...

Letta "Attorno a Draghi uniti per battere le destre"

