Incidente nel Veronese, precipitano in un dirupo: due bambini morti e due feriti (Di sabato 3 luglio 2021) Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'Incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, nel Veronese. Sul ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Duesononel pomeriggio e altri due sono rimastiprecipitando in undi alcuni metri. L'è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, nel. Sul ...

Advertising

Useppe00 : Nel 2021 nel nostro paese in media almeno due persone al giorno sono morte a causa di un incidente sul lavoro. Part… - cronachelucane : INCIDENTE STRADALE - VENOSA (PZ) - Scontro frontale all'altezza della S.S. 655 Bradanica al Km 69+400 nel comune di… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'#incident… - AlessandroTama4 : RT @rtl1025: ?? Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'#incident… - rtl1025 : ?? Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri.… -