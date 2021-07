Voglio dei regali dalla proprietà: la confessione di Mourinho (Di venerdì 2 luglio 2021) Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Roma dove si è soffermato anche sul calciomercato. E’ il primo giorno giorno di Mourinho a Roma da allenatore dei giallorossi. Il tecnico portoghese è stato accolto a Ciampino da tantissimi tifosi romanisti che non hanno mai smesso di celebrarlo. Mourinho ha poi raggiunto Trigoria dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021)ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Roma dove si è soffermato anche sul calciomercato. E’ il primo giorno giorno dia Roma da allenatore dei giallorossi. Il tecnico portoghese è stato accolto a Ciampino da tantissimi tifosi romanisti che non hanno mai smesso di celebrarlo.ha poi raggiunto Trigoria dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

