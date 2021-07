Tutto confermato: Guglielmotti alla Reggiana. Contratto biennale (Di venerdì 2 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, la Reggiana ha definito l’arrivo di Davide Gugliemotti. Ecco il comunicato arrivato attraverso i canali ufficiali del club. “Accordo biennale con l’esterno destro classe 1994, cresciuto nell’Inter e con esperienze in Lega Pro vestendo le maglie di Pro Patria, Cremonese, Pistoiese e Renate. Benvenuto, Davide!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Reggiana 1919 (@acReggiana1919) FOTO: Facebook Reggiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato, laha definito l’arrivo di Davide Gugliemotti. Ecco il comunicato arrivato attraverso i canali ufficiali del club. “Accordocon l’esterno destro classe 1994, cresciuto nell’Inter e con esperienze in Lega Pro vestendo le maglie di Pro Patria, Cremonese, Pistoiese e Renate. Benvenuto, Davide!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC1919 (@ac1919) FOTO: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

alfonso36366302 : @Sporvino1 @AurelianoStingi 2- gli studi sulla durata della efficacia anche questi sti stanno rivelando sorprendent… - miseericordieux : Tra l’altro tutto SOLO nelle vostre teste hanno confermato che stanno LAVORANDO (cosa che in teoria non dovrebbe sc… - Screenweek : Tutte le stagioni di #TheWalkingDead sono ora disponibili su @DisneyPlusIT all’interno del catalogo di Star. Non è… - MPSkino : @IsmaelBarbirato Tutto confermato. Non so. - elixmyg555 : quello che ho capito sarebbe che malika si è comprata, con i soldi che le hanno donato, una mercedes e che poi lei… -