Sono stati scoperti i neuroni che ci aiutano a ricordare i volti (Di venerdì 2 luglio 2021) Come facciamo a riconoscere subito i volti che ci Sono familiari e noti? I neuroscienziati se lo chiedono da tempo e le ipotesi Sono varie. Oggi un gruppo di ricerca della Rockefeller University ha identificato una nuova classe di neuroni in una regione del cervello chiamata polo temporale (evidenziata nell’immagine sotto), che collega l’area in cui avviene la percezione immediata di un viso con quella della memoria a lungo termine. Si tratta della prima prova, a detta degli autori, di come le facce dei nostri cari si fissino in maniera duratura nei nostri ricordi. I risultati, ancora da approfondire e limitati perché ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Come facciamo a riconoscere subito iche cifamiliari e noti? I neuroscienziati se lo chiedono da tempo e le ipotesivarie. Oggi un gruppo di ricerca della Rockefeller University ha identificato una nuova classe diin una regione del cervello chiamata polo temporale (evidenziata nell’immagine sotto), che collega l’area in cui avviene la percezione immediata di un viso con quella della memoria a lungo termine. Si tratta della prima prova, a detta degli autori, di come le facce dei nostri cari si fissino in maniera duratura nei nostri ricordi. I risultati, ancora da approfondire e limitati perché ...

