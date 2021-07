LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Vincenzo Nibali attacca ed è 6°! Classifica ribaltata, Roglic in crisi (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica GENERALE Tour DE France 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI 17.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.04 L’Italia si aggrappa ancora una volta a Vincenzo Nibali. Ora lo Squalo punterà alla Classifica, cambiando in corsa i piani che prevedevano un ritiro prima dell’ultima settimana per volare in Giappone per le Olimpiadi? Lo scopriremo già domani e domeniche nelle prime tappe di alta montagna. 17.00 Oggi era ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALEDELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI 17.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.04 L’Italia si aggrappa ancora una volta a. Ora lo Squalo punterà alla, cambiando in corsa i piani che prevedevano un ritiro prima dell’ultima settimana per volare in Giappone per le Olimpiadi? Lo scopriremo già domani e domeniche nelle prime tappe di alta montagna. 17.00 Oggi era ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - ukadultwebcams : silvanna24 - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Nibali in fuga con van der Poel e Van Aert. Il gruppo Pogacar co… - ProximaRadio : Spettacoli di #musica house ed #EDM a Napoli aperti a tutti! È “Itinera: Arte in Musica”, un tour itinerante di liv… - infoitsport : Tour de France, oggi la 7ª tappa: live dalle ore 15 -