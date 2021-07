Green pass: cosa fare in caso di ritardi o errori (Di venerdì 2 luglio 2021) Il governo ha messo a disposizione un call center e un indirizzo email per l’assistenza, ma ci si può rivolgere direttamente al proprio medico di base o a un farmacista Ormai da alcune settimane, molte persone in Italia stanno ricevendo il Green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Grazie al sistema di interoperabilità, dal primo luglio il pass è riconosciuto in tutti gli stati membri dell’Unione europea e può essere usato per viaggiare senza restrizioni sanitarie. Tuttavia, da alcuni giorni stanno emergendo diverse problematiche, almeno per gli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Il governo ha messo a disposizione un call center e un indirizzo email per l’assistenza, ma ci si può rivolgere direttamente al proprio medico di base o a un farmacista Ormai da alcune settimane, molte persone in Italia stanno ricevendo il, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Grazie al sistema di interoperabilità, dal primo luglio ilè riconosciuto in tutti gli stati membri dell’Unione europea e può essere usato per viaggiare senza restrizioni sanitarie. Tuttavia, da alcuni giorni stanno emergendo diverse problematiche, almeno per gli ...

