Orti e vigne prese d’assalto dai cinghiali | a Mazara esplode la rabbia degli agricoltori

(Di giovedì 1 luglio 2021) I danni alle colture causati daistanno aumentando anno dopo anno anche nella provincia di Trapani, mandando in fumo il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Cia Sicilia Occidentale:prese d'assalto dai cinghiali, a Mazara esplode la rabbia degli agricoltori Palermo, 1 luglio " I danni alle colture causati dai cinghiali stanno aumentando anno dopo anno anche nella ...MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - I danni alle colture causati dai cinghiali stanno aumentando nella provincia di Trapani, mandando in fumo investimenti, sudore e sacrifici di tante imprese agricole del ...Nella serata di ieri, lunedì 28 giugno – spiega Coldiretti Pavia – chicchi di ghiaccio grandi come noci si sono abbattuti per diversi minuti sulle vigne, accompagnati da forti raffiche di vento. Danni ...Secondo le prime stime, nei territori colpiti dal maltempo i danni ai vigneti potrebbero arrivare fino a punte dell'80%'. 'In questo momento le viti - spiegano i tecnici della Coldiretti - sono nella ...