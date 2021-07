Amadeus ricoverato due mesi in ospedale confida il suo terrore per le malattie

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’ipocondria diè nota, il conduttore non ha mai nascosto il suoper lee di recente anche durante la prima dose di vaccino sua moglie l’ha preso un po’ in giro. La foto mentrericeve il vaccino e Giovanna Civitillo hato di avere scelto la migliore perché negli altri scatti era quasi in lacrime per la paura. Il conduttore per la prima volta rivela il perché di questo sua paura così eccessiva, perché è ipocondriaco. C’è un episodio che non dimenticherà mai anche se sono passati più di 50 anni.aveva 7 anni e alla rivista Oggi confessa che ...

Amadeus non ha mai nascosto di essere ipocondriaco. Il conduttore 58enne a Oggi rivela il vero motivo: a sette anni venne ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile.