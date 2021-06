Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021)DEL 30 GIUGNOORE 12.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA, PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. CODE ANCHE SUL LITORALE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI VENIAMO ALLA CAPITALE, SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOSTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE ANCORA PER OGGI, ULTIMO ...