M5s, deputati spaccati in assemblea. Azzolina: “Rottamiamo le persone come fa Renzi?”. Spadafora: “Conte non è adatto a fare il leader” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Che facciamo ora? Rottamiamo le persone come fa Renzi?”. La parolaccia, il paragone indicibile, alla fine esce dalla bocca dell’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che da Giuseppe Conte fu scelta dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti. Nell’assemblea dei deputati del M5s è lei a rappresentare il fronte più avanzato dello schieramento a testuggine dei parlamentari che stanno con l’ex presidente del Consiglio, nel doloroso duello tra il garante e fondatore e il professore che da Palazzo Chigi ha dato nuova linfa al movimento. A Montecitorio il gruppo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Che facciamo ora?lefa?”. La parolaccia, il paragone indicibile, alla fine esce dalla bocca dell’ex ministra dell’Istruzione, Lucia, che da Giuseppefu scelta dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti. Nell’deidel M5s è lei a rappresentare il fronte più avanzato dello schieramento a testuggine dei parlamentari che stanno con l’ex presidente del Consiglio, nel doloroso duello tra il garante e fondatore e il professore che da Palazzo Chigi ha dato nuova linfa al movimento. A Montecitorio il gruppo è ...

