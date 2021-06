Call of Duty Slipstream è il nome in codice apparso su Battle.net del nuovo gioco in uscita quest'anno? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Call of Duty Black Ops Cold War è un vero successo, ma anche con grandi numeri sul tavolo in pochi mesi, come previsto, il nuovo Call of Duty 2021 sta bussando rumorosamente alla porta. Il gran numero di rumor e fughe di notizie su questo nuovo titolo del franchise sono smisurate. Sappiamo che Activision lo annuncerà in estate come indicato dal fidato Tom Henderson, dal momento che i Call of Duty di solito escono sul mercato negli ultimi mesi dell'anno, ma ora, ad animare il suo tanto atteso annuncio, durante ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021)ofBlack Ops Cold War è un vero successo, ma anche con grandi numeri sul tavolo in pochi mesi, come previsto, ilof2021 sta bussando rumorosamente alla porta. Il gran numero di rumor e fughe di notizie sutitolo del franchise sono smisurate. Sappiamo che Activision lo annuncerà in estate come indicato dal fidato Tom Henderson, dal momento che iofdi solito escono sul mercato negli ultimi mesi dell', ma ora, ad animare il suo tanto atteso annuncio, durante ...

