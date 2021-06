“Bouquet” | il singolo di Jhonny Jais e Emme Mash

(Di mercoledì 30 giugno 2021) È disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “” (Faak Records), il nuovodei rapper perugini.Il brano racconta lo tsunami di emozioni che si prova quando si ama una persona che si sta lentamente allontanando. «Questa è la classica canzone che si scrive da sola – raccontaa proposito di “” –quando hai vissuto troppe esperienze hai bisogno di buttarle fuori attraverso un fiume di parole. L’ho scritta basandomi sul passato, su quello ...

" è il vostro nuovo, di che cosa si tratta? Il nostro nuovoè un brano sperimentale un mix tra trap pop e rap, tratta di tematiche introspettive è stato un po' come mettersi a ...... quando l'amore per le tinte pastello ha fatto fiorire undi sfumature pesca, albicocca, ... La cantante del nuovoPistolero ci ha confermato così con chiarezza a effetto glow il colore ..."Questa è la classica canzone che si scrive da sola quando hai vissuto troppe esperienze hai bisogno di buttarle fuori attraverso un fiume di parole" Da ...